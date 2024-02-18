بِالفيديو: عمّورة يُسجّل ويُلامس لقب البطولة البلجيكية

ساهم اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مساء الأحد، في حصد فريقه سان جيلواز البلجيكي فوزا ثمينا.

وتغلّب نادي سان جيلواز بِنتيجة (1-3) على المُضيّف نادي كورتري، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمّورة الهدف الأخير لِفريقه سان جيلواز في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 52 (الفيديو). قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80.

ورفع عمّورة رصيده إلى 17 هدفا في البطولة البلجيكية، نسخة 2023-2024.

ويتحوّل الرّقم إلى 23 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية والودّية، وسواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني، هذا الموسم.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي كورتري، خاض اللاعب الدولي الجزائري الآخر ومتوسّط الميدان الهجومي عبد القهّار قادري، كامل أطوار هذه المباراة.

وبات فريق سان جيلواز يملك 62 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق 11 نقطة. ويشغل نادي كورتري الرّتبة الـ 16 والأخيرة بِرصيد 18 نقطة. مع الإشارة إلى فريق أندرلخت تنقصه مباراة متأخّرة.

وإذا كان عمّورة وفريقه سان جيلواز قد لامسا لقب البطولة البلجيكية، قبل 4 جولات عن إسدال السّتار. فإن قادري وناديه كورتري مُهدّدان بِالنزول إلى القسم الثاني.