بِالفيديو: عنف وشغب الجالية المغربية في بلجيكا وهولندا

جانب من شغب الجالية المغربية في بلجيكا وهولندا.

حدثت أعمال عنف في مدن بلجيكية وهولندية، كان خلفَها مهاجرون من المغرب. استدعت تدخّل قوّات الأمن لِتحييد المُشاغبين.

وكانت المدن البلجيكية بروكسل (العاصمة) وأنتويرب، والهولندية أمستردام (العاصمة) رفقة لاهاي، أكثر المناطق التي شهدت شغب الجالية المغربية مساء الأحد.

وقام المُشاغبون بِتخريب السيارات والمتاجر وأضرموا النيران في الشوارع، وفقا لِأحدث تقارير الصحافتَين البلجيكية والهولندية.

ولجأت قوّات الأمن إلى استعمال القنابل المُسيلة للدموع، لِتحييد المشاغبين في الشوارع. عِلما أن عددا كبيرا من أبناء المملكة المغربية هاجروا واستقرّوا بِبلجيكا وهولندا.

وجاءت أعمال الشغب المُشار إليها مباشرة بعد فوز منتخب المغرب على فريق بلجيكا، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.