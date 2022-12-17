بِالفيديو: عنف وشغب في البطولة الأسترالية

انحرف مسار مباراة جوارية في بطولة كرة القدم الأسترالية للقسم الأوّل، السبت، إلى أعمال عنف وشغب.

ولُعبت هذه المباراة المحلّية بين نادي ميلبورن سيتي والجار فريق ميلبورن فيكتوري، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الأسترالية.

واجتاح أنصار الفريق الزائر ميلبورن فيكتوري أرضية الميدان، بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وكان الفريق المحلّي ميلبورن سيتي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، لحظة اندلاع أعمال العنف والشغب. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.

ولجأ الحكم إلى إيقاف المباراة بعد أن قدّر استحالة استئنافها، وتحدّثت الصحافة الأسترالية عن حالات إصابات بِجروح مُتفاوتة الخطورة، مثلما هو الشأن مع حارس المرمى توماس غلوفر حامي عرين فريق ميلبورن سيتي على مستوى الوجه.

وأُحيل ملف المباراة إلى الرابطة التي تُشرف على إدارة البطولة الأسترالية، لِاتّخاذ القرار المناسب بِشأنها.

ويتصدّر فريق ميلبورن سيتي لائحة الترتيب بِرصيد 16 نقطة، بينما يتموقع نادي ميلبورن فيكتوري في المركز الـ 7 بِمجموع 10 نقاط، من أصل 12 فريقا مُتنافسا. مع تسجيل مباراة متأخّرة في الجدول للناديَين.