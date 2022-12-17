بِالفيديو: عنف وشغب في البطولة الأسترالية
انحرف مسار مباراة جوارية في بطولة كرة القدم الأسترالية للقسم الأوّل، السبت، إلى أعمال عنف وشغب.
ولُعبت هذه المباراة المحلّية بين نادي ميلبورن سيتي والجار فريق ميلبورن فيكتوري، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الأسترالية.
واجتاح أنصار الفريق الزائر ميلبورن فيكتوري أرضية الميدان، بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.
وكان الفريق المحلّي ميلبورن سيتي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، لحظة اندلاع أعمال العنف والشغب. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.
ولجأ الحكم إلى إيقاف المباراة بعد أن قدّر استحالة استئنافها، وتحدّثت الصحافة الأسترالية عن حالات إصابات بِجروح مُتفاوتة الخطورة، مثلما هو الشأن مع حارس المرمى توماس غلوفر حامي عرين فريق ميلبورن سيتي على مستوى الوجه.
وأُحيل ملف المباراة إلى الرابطة التي تُشرف على إدارة البطولة الأسترالية، لِاتّخاذ القرار المناسب بِشأنها.
ويتصدّر فريق ميلبورن سيتي لائحة الترتيب بِرصيد 16 نقطة، بينما يتموقع نادي ميلبورن فيكتوري في المركز الـ 7 بِمجموع 10 نقاط، من أصل 12 فريقا مُتنافسا. مع تسجيل مباراة متأخّرة في الجدول للناديَين.
Australia A League
Melbourne Derby
Melbourne City 1-0 Melbourne Victory was abandoned after 20’ minutes because of this disgusting scenes
It blows my mind how and why people act like this? Why cant believe enjoy themselves and be respectful these days?🤯
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— Antonio Mango (@AntonioMango4) December 17, 2022
Melbourne Victory supporters storm the pitch protesting the A-League moving the Grand Finals to Sydney. The Melbourne City keeper and a ref were reportedly attacked by the crowd.
🎥: ForgedTanto | Reddit #MelbourneVictory | #ALeague pic.twitter.com/TyyY1tms2y
— The Majors FC ⚽️ (@themajorsfc) December 17, 2022
It’s a bloody joke. Australian football fans are delusional. Leaving at the 20 minute mark is so understandable but to invade the pitch and put the players in danger is just not on. New pictures show city officials getting punched by Victory fans. Simply just stupid. pic.twitter.com/i1X8xfTuAF
— Lenny Stormont (@StormontLenny) December 17, 2022