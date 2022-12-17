-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الدفاع: القضاء على إرهابِيَين وتوقيف اثنين آخرين في إن قزام
رياضة

بِالفيديو: عنف وشغب في البطولة الأسترالية

الشروق الرياضي
  • 19
  • 0
بِالفيديو: عنف وشغب في البطولة الأسترالية
ح.م
جانب من شغب مباراة فريقَي ميلبورن سيتي وميلبورن فيكتوري.

انحرف مسار مباراة جوارية في بطولة كرة القدم الأسترالية للقسم الأوّل، السبت، إلى أعمال عنف وشغب.

ولُعبت هذه المباراة المحلّية بين نادي ميلبورن سيتي والجار فريق ميلبورن فيكتوري، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الأسترالية.

واجتاح أنصار الفريق الزائر ميلبورن فيكتوري أرضية الميدان، بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وكان الفريق المحلّي ميلبورن سيتي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر، لحظة اندلاع أعمال العنف والشغب. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.

ولجأ الحكم إلى إيقاف المباراة بعد أن قدّر استحالة استئنافها، وتحدّثت الصحافة الأسترالية عن حالات إصابات بِجروح مُتفاوتة الخطورة، مثلما هو الشأن مع حارس المرمى توماس غلوفر حامي عرين فريق ميلبورن سيتي على مستوى الوجه.

وأُحيل ملف المباراة إلى الرابطة التي تُشرف على إدارة البطولة الأسترالية، لِاتّخاذ القرار المناسب بِشأنها.

ويتصدّر فريق ميلبورن سيتي لائحة الترتيب بِرصيد 16 نقطة، بينما يتموقع نادي ميلبورن فيكتوري في المركز الـ 7 بِمجموع 10 نقاط، من أصل 12 فريقا مُتنافسا. مع تسجيل مباراة متأخّرة في الجدول للناديَين.

مقالات ذات صلة
زيدان يرفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور نهائي مونديال قطر

زيدان يرفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور نهائي مونديال قطر

نهائي مونديالي تاريخي بين فرنسا والأرجنتين

نهائي مونديالي تاريخي بين فرنسا والأرجنتين

بِالفيديو: رائد ترتيب “البريمرليغ” يُريد استعادة بن ناصر

بِالفيديو: رائد ترتيب “البريمرليغ” يُريد استعادة بن ناصر

حرمان روسيا من العرس القطري وسيناريوهات الحرب الباردة

حرمان روسيا من العرس القطري وسيناريوهات الحرب الباردة

الجزائريون ينتظرون انتهاء المونديال لإحداث ثورة في “الشان” و”الكان”

الجزائريون ينتظرون انتهاء المونديال لإحداث ثورة في “الشان” و”الكان”

كيف سيُلعب مونديال 2026؟ رئيس “الفيفا” يردّ

كيف سيُلعب مونديال 2026؟ رئيس “الفيفا” يردّ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد