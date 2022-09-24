بِالفيديو: عنف وفضيحة للمغرب بِملعب إسباني
انحرفت الأمور بعد نهاية مباراة منتخبَي المغرب والشيلي لِكرة القدم سهرة الجمعة، عقب اجتياح الجمهور لِأرضية الميدان.
واحتضن ملعب “آر سي دي إي” الإسباني أطوار هذه المباراة الودّية، سهرة الجمعة.
وما إن أعلن حكم الساحة السلوفاكي مارتين دوهال عن نهاية المباراة، حتى اجتاح أنصار منتخب المغرب أرضية الميدان.
فضلا عن ذلك، أظهرت صور أشرطة فيديو مُتداولة، اقتحام مُشجّعي منتخب المغرب لِمدرجات الملعب بِعنف، ما يعكس الأجواء المتوتّرة التي طبعتهم، رغم أن المباراة اكتست رداءً تحضيريا.
Après la victoire du MAROC 🇲🇦 2-0 face au Chili 🇨🇱, plusieurs supporters ont envahi la pelouse du RCDE Stadium. Suivis de « La honte, la honte, la honte ! » depuis les tribunes. #MARCHI pic.twitter.com/X2iaR3tX8R
— Аnas Bakhkhar (@AnasB2khr) September 23, 2022
Match amical Maroc-Chili joué hier soir à Barcelone.
Comme un copier coller des images du Stade de France. Sûrement des supporters anglais 😅#MARCHI pic.twitter.com/iazFM8j7CE
— Limongi Quentin 🦌 (@LQuentin_) September 24, 2022