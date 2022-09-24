-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: عنف وفضيحة للمغرب بِملعب إسباني

علي بهلولي
  • 1831
  • 0
بِالفيديو: عنف وفضيحة للمغرب بِملعب إسباني
ح.م
اجتياح الجمهور المغربي لِأرضية الملعب الإسباني في مباراة منتخب بلاده والشيلي.

انحرفت الأمور بعد نهاية مباراة منتخبَي المغرب والشيلي لِكرة القدم سهرة الجمعة، عقب اجتياح الجمهور لِأرضية الميدان.

واحتضن ملعب “آر سي دي إي” الإسباني أطوار هذه المباراة الودّية، سهرة الجمعة.

وما إن أعلن حكم الساحة السلوفاكي مارتين دوهال عن نهاية المباراة، حتى اجتاح أنصار منتخب المغرب أرضية الميدان.

فضلا عن ذلك، أظهرت صور أشرطة فيديو مُتداولة، اقتحام مُشجّعي منتخب المغرب لِمدرجات الملعب بِعنف، ما يعكس الأجواء المتوتّرة التي طبعتهم، رغم أن المباراة اكتست رداءً تحضيريا.

مقالات ذات صلة
لباس جديد لـ “محاربي الصّحراء”

لباس جديد لـ “محاربي الصّحراء”

بِالصور: آخر حصّة تدريبية لـ “الخضر”

بِالصور: آخر حصّة تدريبية لـ “الخضر”

مهدي عبيد ينتقل إلى هذا النادي

مهدي عبيد ينتقل إلى هذا النادي

هذه هي القنوات الناقلة لوديّة الجزائر ضد غينيا

هذه هي القنوات الناقلة لوديّة الجزائر ضد غينيا

الأسعار المرتفعة للتذاكر تثير استياء وغضب الوهرانيين

الأسعار المرتفعة للتذاكر تثير استياء وغضب الوهرانيين

بِالفيديو: مقابلتان لِمُنافسي “الخضر”

بِالفيديو: مقابلتان لِمُنافسي “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد