بِالفيديو: عوار يُسجّل الهدف رقم “11” ويخرج مُصابا
رفع اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار مساء الإثنين، رصيده إلى 11 هدفا في البطولة السعودية.
وسجّل متوسط الميدان عوار هدفا لِمصلحة فريقه الاتحاد، عند الدقيقة الـ 45+2 من عمر مواجهة الضيف نادي الاتفاق (الفيديو).
وفاز فريق الاتحاد بِنتيجة (3-2)، في هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة السعودية.
ويملك عوار في جعبته أيضا حصيلة 4 تمريرات حاسمة في المسابقة ذاتها.
لكن الدولي الجزائري اضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 66، بِداعي إصابة بدا وأنها عضلية. وحينها كانت النتيجة تُشير إلى (3-1).
وبات فريق الاتحاد يجمع 68 نقطة في الصّدارة، متقدّما عن الوصيف نادي الهلال بِفارق 6 نقاط. ويشغل فريق الاتفاق الرتبة السابعة بِرصيد 40 نقطة.