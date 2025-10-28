بِالفيديو: عوار يُقصي رونالدو

شعيبي يُهدر ركلة جزاء ويُودّع السباق

ساهم اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار بِقوّة مساء الثلاثاء، في بلوغ فريقه الاتحاد ربع نهائي منافسة الكأس السعودية.

وفاز فريق الاتحاد بنتيجة (1-2) على نادي النصر، في مباراة الدور ثمن النهائي.

وسجّل متوسط الميدان عوار الهدف الثاني لِفريقه الاتحاد في الدقيقة الـ 45+2 (الفيديو)، مفتتحا العدّاد في هذه المسابقة. لكن الرّقم يتحوّل إلى 4 أهداف في كل المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2025-2026.

وأكمل الاتحاد المباراة منقوصا عدديا، بعد طرد المدافع أحمد الجليدان في الدقيقة الـ 49، أمام منافس ضمّ في صفوفه القائد والمهاجم كريستيانو رونالدو.

وفي الدور الـ 16 لِكأس ألمانيا، تأهّل المدافع رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا دورتموند لِمحطة ثمن النهائي. بعد الفوز بِواقع ركلات الترجيح (2-4) على نادي آينتراخت فرانكفورت، وعقب انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1) في وقتَيها الأصلي والممدّد.

وغاب المدافع رامي بن سبعيني عن صفوف فريقه بوروسيا دورتموند، بِداعي إصابة على مستوى الظهر. لكن هذا العائق بدا هيّنا إلى حد ما، ذلك أن بن سبعيني حضر وقائع المباراة (متفرّجا) وتبادل الحديث مع مواطنه ومنافسه فارس شعيبي قبل انطلاقها (الصورة المدرجة أدناه).

ولعب متوسط الميدان شعيبي كامل أطوار هذه المواجهة بِألوان فريق آينتراخت فرانكفورت، ولِسوء حظّه أهدر آخر ركلة جزاء، مثلما كان الشأن لِزميله متوسط الميدان الياباني ريتسو دون صاحب ركلة الجزاء الثانية.

وخرج نادي فولفسبورغ من المضمار، بعد خسارته (0-1) أمام فريق هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

وخاض المهاجم محمد الأمين عمورة كامل أطوار هذه المباراة، بِزي نادي فولفسبورغ.