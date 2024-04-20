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رياضة

بِالفيديو: عودة صعبة للمدرّب زكري إلى البطولة السعودية

علي بهلولي
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بِالفيديو: عودة صعبة للمدرّب زكري إلى البطولة السعودية
الأرشيف

خسر المدرّب نور الدين زكري مساء السبت، أوّل مباراة مع فريقه الجديد الأخدود السعودي.

وانهزم فريق الأخدود بِنتيجة (1-2) أمام الزّائر نادي ضمك، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة السعودية (الفيديو).

وقبل هذه المواجهة، لم يتذوّق فريق الأخدود حلاوة الفوز في 7 مقابلات رسمية تواليا. ما يعني أن المدرّب زكري ينتظر عمله كبير لِإنقاذ النّادي من النزول إلى القسم الثاني.

وفي الطرف المُقابل، ضمّت صفوف فريق ضمك 3 لاعبين جزائريين شاركوا أساسيا وخاضوا كامل أطوار مواجهة الأخدود، وهم: حارس المرمى الدولي مصطفى زغبة، والمدافعان فاروق شافعي وعبد القادر بدران.

وبات فريق ضمك يحوز 38 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي الأخدود الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِرصيد 24 نقطة.

وتُجرى البطولة السعودية بِصيغة 18 ناديا و34 جولة، مع نزول ثلاثي المُؤخّرة إلى القسم الثاني.

وبقيت 6 جولات عن إسدال السّتار، مع تخلّف فريق الأخدود عن صاحب المركز الـ 15 نادي الرياض بِفارق نقطة واحدة.

وقبل هذه التجربة، سبق للتقني نور الدين زكري تدريب 3 أندية سعودية، وهي: الرائد ما بين 2013 و2014، والفيحاء عام 2019، وضمك ما بين 2019 و2021.

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