بِالفيديو: عوّار يبصم على أوّل هدف في “الكالتشيو”

سجّل اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار سهرة السبت، أوّل هدف بِزيّ فريقه الجديد روما الإيطالي في مباراة رسمية.

وخسر فريق روما بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي هيلاس فيرونا، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة الإيطالية.

ودخل متوسّط الميدان عوّار إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه روما مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وأمضى الدولي الجزائري هدف فريق “الذّئاب” في الدقيقة الـ 56، مُفتتحا العدّاد بِهذا الشّأن (الفيديو).

وطرد الحكمُ اللاعبَ السويدي إسحاق هيان مدافع فريق هيلاس فيرونا، في الدقيقة الـ 84.

ويجمع فريق روما نقطة واحدة في الرّتبة الـ 13، ويحوز نادي هيلاس فيرونا 6 نقاط في الصّدارة رفقة فريق ميلان آسي، لكن نادي “الروسونيري” يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+5/+2).