بِالفيديو: عوّار “يصحو” عشية ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا

استعاد اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار سهرة الأحد حاسّة التهديف، بعد “صيام” دام خمسة أشهر.

وتعادل فريق روما بِنتيجة (2-2) خارج القواعد مع نادي فيورنتينا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الإيطالية.

وسجّل حسام عوّار الهدف الأوّل لِفريقه روما في الدقيقة الـ 58 (الفيديو).

ويُشير تاريخ الـ 8 من أكتوبر الماضي، إلى موعد آخر هدف وقّعه متوسّط الميدان عوّار لِمصلحة فريق “الذّئاب”، وكان ضدّ المُضيّف نادي كالياري في البطولة الإيطالية. دون احتساب ثنائيته بعد أربعة أيّام من ذلك، لِمصلحة المنتخب الوطني في مباراته الودّية أمام جزر الرّأس الأخضر.

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 3 أهداف في منافسة “الكالتشيو” للموسم الجاري.

فضلا عن ذلك، خاض عوّار لِأوّل مرّة كامل أطوار المباراة على مستوى الأندية، منذ أربعة أشهر ونصف الشهر. حيث يُشير تاريخ الـ 22 من أكتوبر الماضي، إلى موعد اللقاء الأخير الذي خاضه من البداية إلى النّهاية، وكان أمام الزّائر نادي مونزا في البطولة الإيطالية.

وأهدر المدافع كريستيانو بيراغي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 80، وحينها كان فريقه فيورنتينا مُتقدّما في النتيحة بـ (2-1).

وبات فريق روما يجمع 48 نقطة في المركز الـ 5، ويشغل نادي فيورنتينا الرّتبة الـ 8 بِرصيد 43 نقطة.

ومن شأن هذه “الصّحوة”، أن ترفع فرص حسام عوّار في حضور ودّيتَي المنتخب الوطني أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي. بعد أداء باهت للاعب في كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.