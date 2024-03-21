بِالفيديو: عوّار يلتحق بِتربّص “الخضر”

التحق اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار بعد ظهيرة الخميس، بِتربّص “مُحاربي الصّحراء”.

وانضمّ متوسّط ميدان روما الإيطالي إلى زملائه في المنتخب الوطني الجزائري، بِالمركز الفني لِسيدي موسى.

وعانى عوّار نزلة برد حادّة، أخّرت التحاقه بِتربّص المنتخب الوطني.

وهكذا سيُشارك حسام عوّار في ودّيتَي “الخضر” أمام بوليفيا هذا الجمعة، وجنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل. لكن منحه فرصة اللّعب أساسيا أو بديلا أو حتّى إعفائه من حضور وقائع المواجهة الأولى، يبقى قرارا بِيد النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وتُظهر صور شريط الفيديو (وأيضا الصورة المُدرجة أعلاه) التحاق عوّار بِزملائه في مركز سيدي موسى (إضغط هنا).