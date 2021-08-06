بِالفيديو: عيد ميلاد “مهدي عبيد” بِشارة القائد وهدف!

سجّل اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد، الجمعة، أوّل هدف له في المقابلات التحضيرية للموسم الجديد.

وخسر فريق النصر الإماراتي بِنتيجة (3-4)، أمام نادي ألفيس الإسباني.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِإسبانيا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وسجّل متوسط الميدان مهدي عبيد الهدف الثالث والأخير لِفريقه النصر الإماراتي، في الدقيقة الـ 79. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وحمل مهدي عبيد شارة قائد فريق النصر الإماراتي، في مواجهة نادي ألفيس الإسباني. وفي يوم ميلاده (الـ 6 من أوت 1992).

ويستعدّ مهدي عبيد وفريقه النصر لِبطولة الإمارات في موسمها الجديد، التي تنطلق في الـ 19 من أوت الحالي. عِلما أن مدّة عقد الدولي الجزائري (29 سنة) تنقضي في صيف 2023.