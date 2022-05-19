بِالفيديو: “غاساما” آخر يرفض هدفا لِبلفضيل!

تعقّدت وضعية فريق هيرتا برلين سهرة الخميس، وبات مُرشّحا للنزول إلى بطولة ألمانيا للقسم الثاني.

وخسر فريق هيرتا برلين بِميدانه (0-1) أمام نادي هامبورغ، ضمن إطار ذهاب مواجهتَي السّد.

وشارك المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفضيل أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80، تاركا فريقه هيرتا برلين مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وسجّل بلفضيل هدفا بِرأسية محكمة في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأوّل، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا. لكن الحكم رفض احتسابه بِداعي التسلّل، الذي أغضب كثيرا مسؤولي هيرتا برلين، كون قرار الرّفض غير عادل (شريط الفيديو/ ابتداءً من الثانية الـ 26).

ويلعب بلفضيل وفريقه هيرتا برلين مباراة العودة خارج القواعد، مساء الإثنين المقبل. وهو لقاء مصيري وصعب لهما من أجل ضمان الاستمرارية في القسم الأوّل.

وكان فريق هيرتا برلين قد أنهى مشواره في بطولة القسم الأوّل الألماني السبت الماضي، متموقعا في المركز الـ 16. ووفقا لِلوائح المنافسة، اضطرّ إلى مواجهة ثالث ترتيب بطولة القسم الثاني نادي هامبورغ، ذهابا وإيابا. من أجل البقاء في حظيرة النّخبة أو النزول إلى الدرجة الثانية.