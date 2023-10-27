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رياضة

بِالفيديو: غرامة مالية على سائق الحافلة التي استقلّها بن سبعيني وزملاؤه!

علي بهلولي
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بِالفيديو: غرامة مالية على سائق الحافلة التي استقلّها بن سبعيني وزملاؤه!
ح.م

يظهر بِأنّ الإنجليز مُتعصّبون ولا يتقبّلون الخسارة، وقد يتجاوز الأمر نطاق الجمهور الرياضي، لِيصل مداه إلى سلك الأمن!

وفرض شرطي إنجليزي غرامة مالية على سائق حافلة نادي بوروسيا دورتموند الألماني (الفيديو).

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد واجه المُضيّف نادي نيوكاسل الإنجليزي سهرة الأربعاء الماضي، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا. وحينها خاض المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني كامل أطوار هذه المقابلة، بِزيّ الفريق الألماني.

وانتهت المباراة بِخسارة مُمثّل الكرة الإنجليزية بِهدف دون ردّ.

ووفقا لِهيئة الإذاعة البريطانية، فإن مبلغ الغرامة يُقدّر بـ 50 جنيها استرلينيا، بِسبب ركن حافلة النادي الألماني في مكان غير مُخصّص لِإيقاف وسائل النّقل، والمركبات عموما.

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