بِالفيديو: غرفة لعروسي في مركز التدريب بِسيدي موسى

استعرض الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري ياسر لعروسي، غرفته بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وأظهر مدافع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي مقرّ إقامته في تربّص “الخضر”، عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” (الفيديو).

ويحضر لعروسي ثاني محطّة لـ “مُحاربي الصّحراء”، في مشواره الدولي الفتيّ.

وكانت المحطّة الأولى للعروسي شهر أكتوبر الماضي، قد تخلّلتها مقابلتان ودّيتان بِقسنطينة والإمارات، أمام منتخبَي جزر الرّأس الأخضر ومصر، على التوالي.

ويستعدّ ياسر لعروسي للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، في مقابلتَيه الموندياليتَين أمام الصّومال والموزمبيق، الخميس المقبل والأحد الذي يليه، تواليا.

وقبل ذلك مساء الإثنين، يبدأ تربّص رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي بِمركز سيدي موسى.