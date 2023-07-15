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رياضة

بِالفيديو: غزال يبدأ تحضيرات الموسم الجديد بِتمريرة حاسمة

علي بهلولي
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بِالفيديو: غزال يبدأ تحضيرات الموسم الجديد بِتمريرة حاسمة
ح.م
رشيد غزال في مباراة فريقه بشكتاش ونادي أوغسبورغ.

خاض اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال بعد ظهيرة السبت، أوّل مباراة له في الموسم الجديد بِزيّ فريقه بشكتاش التركي.

وتعادل فريق بشكتاش بِهدف لِمثله مع نادي أوغسبورغ الألماني، في مباراة ودّية لُعبت بِالنّمسا.

وصنع المهاجم غزال هدف فريقه بشكتاش، بِتمريرة حاسمة (تنفيذ ركنية) في الدقيقة الـ 42. كما تُظهره صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

وترك غزال مكانه عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه بشكتاش مُتقدّما في النتيجة بِهدف دون ردّ.

وجرّب مدربا الفريقَين عدّة لاعبين، مُستغلّين الطّابع التحضيري للمواجهة.

وتنتظر رشيد غزال وفريقه بشكتاش التركي مباراة ودّية أخرى بِالنّمسا، تُجرى ضد نادي ميزوكوفيشدي المجري مساء الثلاثاء المقبل.

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