بِالفيديو: غزال يعود إلى “هوايته” في هزّ الشّباك

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء السبت، في صنع فوز ثمين لِفريقه بشكتاش التركي.

وانتصر فريق بشكتاش بِنتيجة (2-3) على المضيف نادي سيفاس سبور، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة التركية.

وسجّل المهاجم غزال الهدف الثاني لِفريقه بشكتاش، في الدقيقة الـ 43. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى 3 أهداف بِزيّ نادي بشكتاش، في البطولة التركية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم رشيد غزال عروضا فنية راقية، ربّما لم ينسج على منوالها منذ الموسم الماضي وتألّقه اللافت. وكان أحسن لاعب في مباراة فريقه بشكتاش والمضيف نادي سيفاس سبور.

وعاد رشيد غزال إلى “هواية” هزّ الشباك بعد “صيام” دام شهرَين، حيث يُشير تاريخ آخر هدف سجّله مهاجم بشكتاش إلى الـ 23 من ديسمبر الماضي، في مرمى الضيف نادي غوزتبه، لِحساب منافسة البطولة التركية.

وبات فريق بشكتاش بعد هذا الانتصار، يجمع 44 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي سيفاس سبور الرّتبة الـ 12 بِرصيد 34 نقطة.