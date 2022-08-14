بِالفيديو: غزال يُبدع وفرحات صامت

رشيد غزال وزين الدين فرحات في هذه المباراة (صورة نادي ألانيا سبور).

سطع نجم الجزائري رشيد غزال سهرة الأحد، تسجيلا وتمريرا في مباراة فريقه بشكتاش والمضيف نادي ألانيا سبور التركيَين.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (3-3)، ضمن إطار الجولة الثانية من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.

وسجّل غزال الهدف الثالث لِفريقه بشكتاش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 20. مع الإشارة إلى أن الدولي الجزائري هو مَن جلب ركلة جزاء، لمّا عُرقل داخل منطقة العمليات.

ورفع المهاجم غزال غلّته إلى هدفَين وتمريرة حاسمة بِزيّ نادي بشكتاش، في البطولة التركية نسخة 2022-2023.

واستُبدل غزال عند انطلاق الشوط الثاني، تاركا فريقه بشكتاش مُتقدّما في النتيجة بـ (1-3).

وطرد الحكم اللاعب إمريكان أوظنهان مدافع فريق بشكتاش في الدقيقة الـ 37، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وفي الطرف المقابل، شارك الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان زين الدين فرحات أساسيا، مع فريقه ألانيا سبور، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي بشكتاش.

وانتفض فريق ألانيا سبور وكاد يقلب الطاولة على وجه الزوّار، حيث سجّل ثلاثية في الدقائق (45+2) والـ 81 و(90+2). مع الإشارة أن التوقيع الثالث كان من ركلة جزاء.

وبات فريقا ألانيا سبور وبشكتاش يجمعان 4 نقاط لِكلَيهما في المركزَين الثالث والرابع، على التوالي. مع تفوّق نادي زين الدين فرحات من ناحية الهجوم (7 مقابل 4).