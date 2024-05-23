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رياضة

بِالفيديو: غزال يُسجّل ويُحرز كأس تركيا لِثاني مرّة

علي بهلولي
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بِالفيديو: غزال يُسجّل ويُحرز كأس تركيا لِثاني مرّة

أحرز اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء الخميس كأس تركيا لِكرة القدم.

وفاز فريق بشكتاش بِنتيجة (3-2) على نادي طرابزن سبور، في نهائي كأس تركيا.

وسجّل المهاجم غزال الهدف الأوّل لِفريقه بشكتاش، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع د45+3 (الفيديو).

ونجح غزال في التسجيل من ركلة جزاء في مقابلات رسمية مرّتَين هذا الموسم.

واسْتُبدل غزال في الدقيقة الـ 64، تاركا فريقه بشكتاش مُتقدّما  في النتيجة بـ (2-1).

وخاض الدولي الجزائري 5 مقابلات في كأس تركيا للموسم الحالي، وسجّل هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة.

ورفع غزال رصيده إلى تتويجَين في كأس تركيا، بِاحتساب كأس عام 2021. فضلا عن لقب بطولة تركيا منذ ثلاثة أعوام خلت، ودائما مع النادي ذاته بشكتاش.

وتنقضي مدّة عقد غزال (32 سنة) مع نادي بشكتاش التركي في الـ 30 من جوان المقبل، مع التذكير بِأن العقد يتضمّن بندا ينصّ على إمكانية التّمديد حتّى صيف 2025.

وبقيت مباراة واحدة لِرشيد غزال وفريقه بشكتاش قبل نهاية الموسم الحالي، بِمواجهة المُضيّف نادي قاسم باشا الأحد المقبل، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة التركية.

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