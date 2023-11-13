بِالفيديو: غزال يُصاب بعد 5 دقائق فقط والمدرب يقول إنّه خرج باكيا

بكى اللاعب الدولي الجزائري السّابق رشيد غزال، إثر تعرّضه لِإصابة في ظرف وجيز بعد دخوله إلى أرضية الميدان.

واستفاد المهاجم غزال من فرصة اللّعب مع فريقه بشكتاش، عند الدقيقة الـ 41 من عمر المواجهة الجوارية أمام الضّيف نادي باشاكشهير. تعويضا لِزميله متوسّط الميدان باختيور كاينوتدينوف، الذي خرج بِداعي الإصابة.

ولُعبت هذه المباراة بعد ظهيرة الأحد، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة التركية.

وبعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، طلب غزال من مدربه رضا كاليمباي أن يستبدله، إثر شعوره بِآلام حادّة.

وهكذا شارك غزال لِمدّة 5 دقائق فقط، قبل أن يُغادر أرضية الميدان مُصابا.

ونقلت تقارير صحفية تركية على لسان المدرب كاليمباي قوله: “لم نفهم غزال. لقد أدخلته، ثم أوضح لي أنه لا يستطيع اللّعب. لقد بكى كثيرا. قمت بعدها بِاستبداله، تفاديا لِأيّ مخاطر”.

وأضافت أن المهاجم الجزائري يشكو إصابة بِتمزّق على مستوى العضلات المُقرّبة (الفيديو / المقطع الأوّل منه تحديدا).

وبات رشيد غزال وقد تعرّض لِرابع إصابة، والموسم الحالي لم يصل بعد إلى نقطة المنتصف. ابتعد عن الميادين في الثلاث الأولى منها لِمدّة 46 يوما.