بِالفيديو: غزال يُمرّر وفغولي يفوز

فغولي يحتفل مع زملائه بِهدف مُسجّل ضد فريق بشكتاش (صورة نادي قلعة السرايا)

انتهت قمّة البطولة التركية مساء الإثنين، لِمصلحة زملاء اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي. رغم تألّق منافسه ومواطنه رشيد غزال.

وفاز فريق قلعة السرايا بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي بشكتاش، لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة التركية.

وحمل الجناح سفيان فغولي شارة قائد فريق قلعة السرايا، قبل أن يُستبدل عند مطلع الشوط الثاني. وحينها كان المحلّيون متقدّمين في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وتنتظر فريق قلعة السرايا مباراة أخرى قوية، تُجرى أمام الضيف نادي برشلونة الإسباني مساء الخميس المقبل، بِرسم إياب ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي. وهو سبب إخراج فغولي.

وفي الطرف المقابل، شارك المهاجم رشيد غزال أساسيا، وقدّم تمريرة ساهم بها في تسجيل هدف فريقه بشكتاش في الدقيقة الـ 85.

ورفع غزال غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق الأبيض والأسود، في البطولة التركية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 تمريرات حاسمة و4 أهداف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وبات فريق قلعة السرايا بعد هذا الانتصار، يجمع 38 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي بشكتاش الرّتبة الـ 8 بِرصيد 45 نقطة.