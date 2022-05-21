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رياضة

بِالفيديو: غزال يُنهي موسمه بِتمريرة حاسمة

علي بهلولي
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بِالفيديو: غزال يُنهي موسمه بِتمريرة حاسمة

أنهى اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال موسمه مساء السبت، بِتمريرة حاسمة لِمصلحة فريقه بشكتاش التركي.

وتعادل فريق بشكتاش بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي قونيا سبور، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة التركية.

وصنع المهاجم غزال هدف التعادل لِفريقه بشكتاش بِتمريرة حاسمة، بعد أن نفّذ ركنية في الوقت بدل الضّائع (90+1).

ورفع غزال غلّته إلى 7 تمريرات حاسمة، في البطولة التركية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد 5 أهداف في المنافسة ذاتها وأيضا رابطة أبطال أوروبا.

وتموقع فريق بشكتاش بعد هذا التعادل، في المركز الـ 6 بِرصيد 59 نقطة. وشغل نادي قونيا سبور الرّتبة الـ 3 بِمجموع 68 نقطة.

وما زال رشيد غزال (30 سنة) يرتبط مع نادي بشكتاش التركي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وبعد نهاية موسمه على مستوى الأندية، تنتظر رشيد غزال مع المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان أمام أوغندا وتنزانيا، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان رشيد غزال وراء هدف التعادل لـ “الخضر” أمام الضيف الكاميروني، بِملعب البليدة في الـ 29 من مارس الماضي. بعد 9 دقائق فقط من دخوله أرضية الميدان بديلا، وعقب تنفيذ ركنية تطاول المدافع أحمد توبة لِكرتها بِرأسه، وهزّ بها شباك الفريق المنافس.

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