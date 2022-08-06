-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: غزال يُهدي الفوز إلى بشكتاش

علي بهلولي
  • 324
  • 0
بِالفيديو: غزال يُهدي الفوز إلى بشكتاش
رشيد غزال يحتفل بِهدفه في مرمى فريق قيصري سبور (صورة نادي بشكتاش)

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال سهرة السبت، فوزا إلى فريقه بشكتاش التركي.

وانتصر فريق بشكتاش بِنتيجة هدف لِصفر على الضيف نادي قيصري سبور، ضمن إطار الجولة الأولى من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم رشيد غزال الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة، في الوقت بدل الضّائع (90+5).

وطرد الحكم اللاعب الإيراني علي كريمي متوسط ميدان فريق قيصري سبور في الدقيقة الـ 67، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وأيضا مهاجم فريق بشكتاش جنك توسون للسبب ذاته، في الوقت بدل الضائع (90+2)، عِلما أن اللاعب الأخير دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 77.

مقالات ذات صلة
محرز بِقميص جديد يُذكّر بِفريق دورتموند أيّام مولر وسامر ورويتر

محرز بِقميص جديد يُذكّر بِفريق دورتموند أيّام مولر وسامر ورويتر

زروقي وآخر المستجدّات في سوق الانتقالات

زروقي وآخر المستجدّات في سوق الانتقالات

بعد رفضه للكيان الصّهيوني.. “توبة” يُسافر إلى أيسلندا

بعد رفضه للكيان الصّهيوني.. “توبة” يُسافر إلى أيسلندا

أحرز فضّية.. العدّاء بن حمودة على خطى سجاتي في التألّق العالمي

أحرز فضّية.. العدّاء بن حمودة على خطى سجاتي في التألّق العالمي

شيء من “النوستالجيا”.. بلدية السوقر تحنّ إلى زمن التلفزيون المُلوّن!

شيء من “النوستالجيا”.. بلدية السوقر تحنّ إلى زمن التلفزيون المُلوّن!

زفيزف في تنزانيا والإعلان عن مسابقة بِخصوص “شان” 2023

زفيزف في تنزانيا والإعلان عن مسابقة بِخصوص “شان” 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد