بِالفيديو: غزال يُهدي الفوز إلى بشكتاش

رشيد غزال يحتفل بِهدفه في مرمى فريق قيصري سبور (صورة نادي بشكتاش)

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال سهرة السبت، فوزا إلى فريقه بشكتاش التركي.

وانتصر فريق بشكتاش بِنتيجة هدف لِصفر على الضيف نادي قيصري سبور، ضمن إطار الجولة الأولى من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم رشيد غزال الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة، في الوقت بدل الضّائع (90+5).

وطرد الحكم اللاعب الإيراني علي كريمي متوسط ميدان فريق قيصري سبور في الدقيقة الـ 67، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وأيضا مهاجم فريق بشكتاش جنك توسون للسبب ذاته، في الوقت بدل الضائع (90+2)، عِلما أن اللاعب الأخير دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 77.