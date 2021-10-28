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رياضة

بِالفيديو: غشة يُسجّل بعد 57 ثانية فقط من انطلاق المباراة!

علي بهلولي
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بِالفيديو: غشة يُسجّل بعد 57 ثانية فقط من انطلاق المباراة!
حسام الدين غشة (من اليسار) يحتفل مع زميله غوسدينيز بايراتاش، بِهدف سجّله ضد فريق ديار بكر سبور (صورة نادي أنطاليا سبور).

ساهم اللاعب الجزائري حسام الدين غشة مساء الخميس، في تأهّل فريقه أنطاليا سبور إلى الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس تركيا للموسم الجديد.

وفاز فريق أنطاليا سبور بِخماسية نظيفة على نادي ديار بكر سبور، في إطار الدور الـ 64 من عمر منافسة كأس تركيا.

وبادر المهاجم غشة إلى التسجيل، بعد مرور دقيقة فقط أو بِالأحرى 57 ثانية، من إعطاء الحكم إشارة انطلاق المباراة. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

واستُبدل غشة عند انطلاق الشوط الثاني، تاركا فريقه أنطاليا سبور مُتقدّما في النتيجة بِرباعية نظيفة.

ورفع حسام الدين غشة غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي أنطاليا سور، في منافستَي بطولة تركيا وكأس هذا البلد للموسم الحالي. عِلما أن اللاعب الجزائري خاض 3 مقابلات فقط أساسيا، بِاحتساب مواجهة نادي ديار بكر سبور.

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