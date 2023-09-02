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رياضة

بِالفيديو: غشة يُهدي الفوز إلى الترجي

علي بهلولي
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بِالفيديو: غشة يُهدي الفوز إلى الترجي
ح.م

أهدى اللاعب الجزائري حسام الدين غشة مساء السبت، الفوز إلى فريقه الترجي التونسي.

وانتصر فريق الترجي بِنتيجة (3-2) على ضيفه نادي المتلوي، ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة التونسية.

وسجّل المهاجم غشة الهدف الأخير في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 75، مُفتتحا العدّاد مع فريقه الجديد الترجي التونسي، وبعد خوضه مقابلتَين (الفيديو).

وعلى غرار غشة، شارك مواطنه المدافع الدولي محمد الأمين توغاي أساسيا، بِزيّ فريق الترجي.

وبات الترجي يحوز 7 نقاط في المركز الثاني، مُتخلّفا بِفارق نُقطتَين عن الرّائد النادي الصفاقسي. ويملك فريق المتلوي 3 نقاط في الرّتبة الـ 4، عن الفوج الثاني للبطولة التونسية.

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