بِالفيديو: غشّة يطرد لاعبا بِحركة “الجسر الصّغير”

تسبّب اللاعب الدولي السابق حسام الدين غشّة في طرد مُنافسٍ له، بِتلك الحركة الفنّية الأنيقة والرّقيقة والرّشيقة التي يعشقها الجمهور الجزائري.

حدث ذلك مساء الجمعة خلال مباراة فريق أنطاليا سبور والضيف نادي إسطنبول سبور، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة التركية.

ودخل المهاجم حسام الدين غشة إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه أنطاليا سبور مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وراوغ غشّة مُنافسه الألباني إدوارد روكا متوسط ميدان هجوم فريق اسطنبول سبور بِحركة “الجسر الصّغير”، لكن اللاعب الأخير ولمّا شعر بـ “الإهانة” تعمّد عرقلة ابن أولاد جلال، فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه وطرده في الدقيقة الـ 61. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وانتهت المباراة بِفوز حسام الدين غشة وفريقه أنطاليا سبور بِنتيجة (2-1).

وبدا أن حسام الدين غشة يسير على خطى يوسف بلايلي، المُختصّ في مثل هذا النّوع من اللّوحات الفنية والإمتاع الكروي فوق المُستطيل الأخضر.