بِالفيديو: غلام يُغطّي تكاليف “سفرية- نزهة” لـ 28 طفلا

ينشط اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام جمعويا، على هامش مزاولته لِكرة القدم والاحترافية.

وقام فوزي غلام بِواسطة الجمعية التي يُشرف عليها، بِالتكفّل التامّ لِسفرية 28 طفلا جزائريا نحو فرنسا.

وتمتّع الأطفال بِهذه السّفرية- النّزهة، وزاروا المُركّب السياحي الترفيهي “ديزني لاند” بِالعاصمة الفرنسية باريس، في فترة ما بين الـ 22 والـ 26 من جوان الحالي.

وقال غلام في أحدث تغريدة له عبر منصّة “تويتر” إن الجمعية وفّقت في هذا النّشاط الاجتماعي الترفيهي، واستدلّ بِالفرحة الغامرة التي بدت على وجوه الأطفال.

ولم يُقدّم مدافع فريق أونجي الفرنسي تفاصيل عن السّفرية، ومعايير انتقاء هؤلاء الأطفال. واكتفى بِذكر أنّهم ينتمون إلى ولايات مُتباينة لِتراب الجمهورية.

ولِمشاهدة صور شريط فيديو النّزهة (إضغط هنا).