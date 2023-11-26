بِالفيديو: غويري مُسجّلا وقيطون مُمرّرا

كيفين قيطون يحتفل مع أنصار فريقه ماتز بِالفوز على نادي لوريون.

ترك اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مساء الأحد، بصمة قوية في فوز لِفريقه ران الفرنسي.

وتغلّب نادي ران بِنتيجة (3-1) على الضّيف فريق رامس، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 13 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم غويري الهدف الأوّل لِفريقه ران في الدقيقة الـ 4 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 3 أهداف في البطولة الفرنسية.

ويتحوّل الرّقم إلى 4 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق ماتز بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على نادي لوريون.

وصنع المدافع كيفين قيطون الهدف الأوّل لِفريقه ماتز، بِتمريرة حاسمة بعد دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وبات قيطون يحوز 3 تمريرات حاسمة، فضلا عن امتلاكه رصيد هدف. وذلك بِاحتساب بدايته في الموسم الحالي مع نادي باستيا في القسم الثاني الفرنسي.

وعلى غرار قيطون، شارك مواطنه وزميله الحارس ألكسندر أوكيجة أساسيا بِزيّ نادي ماتز.

ويحوز نادي رامس 20 نقطة في الرّتبة الـ 5، ويملك فريق ماتز 16 نقطة في المركز الـ 9، ويتموقع نادي ران في الرّتبة الـ 10 بِرصيد 15 نقطة، ويشغل فريق لوريون المركز الـ 16 بِمجموع 11 نقطة.