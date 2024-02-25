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رياضة

بِالفيديو: غويري يهزّ شباك “البي آس جي” بِهدف استعراضيّ

علي بهلولي
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بِالفيديو: غويري يهزّ شباك “البي آس جي” بِهدف استعراضيّ

تألّق اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مساء الأحد، في مباراة لِفريقه ران الفرنسي.

وجلب فريق ران نقطة التعادل بِهدف لِمثله من معقل الرّائد باريس سان جيرمان، في مباراة لِحساب الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم غويري هدف فريقه ران في الدقيقة الـ 33 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 4 أهداف في بطولة فرنسا للموسم الجاري.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبات فريق “البي آس جي” في الصّدارة بِرصيد 54 نقطة، ويشغل نادي ران الرّتبة الـ 7 بِمجموع 35 نقطة.

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