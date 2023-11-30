بِالفيديو: غويري يُسجّل ضدّ الصّهاينة ويتأهّل

هزّ اللاعب الدولي الجزائري أمين غوري مساء الخميس شباك مُمثّل الكرة الصّهيونية، وساهم في تأهّل فريقه ران الفرنسي ضمن إطار مسابقة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق ران الفرنسي بِثلاثية نظيفة على نادي مكابي حيفا الصّهيوني، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وسجّل المهاجم غويري الهدف الثاني لِفريقه ران، في الدقيقة الـ 47 (الفيديو).

وكاد غويري بعد ذلك يُضاعف الرّصيد، لمّا ارتطمت كرته بِعمود مرمى المُنافس (الفيديو). في لقطة تُشبه ما فعله ضدّ الموزمبيق (الفيديو).

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى هدفَين في الدوري الأوروبي، على أن يتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

ولُعبت هذه المباراة بِالمجر، وذلك بِسبب الأوضاع الأمنية في فلسطين المُحتلّة.

وعن الفوج ذاته، تغلّب فريق فياريال الإسباني بِميدانه (3-2) على نادي باناتينايكوس اليوناني.

وغاب المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي عن فوف فريقه فياريال، بِداعي إصابة في الكاحل.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج كالتّالي:

1- ران الفرنسي 12ن

2- فياريال الإسباني 9ن (ناقص مقابلة)

3- باناتينايكوس اليوناني 4ن

4- مكابي حيفا الصّهيوني 1ن (ناقص مقابلة)

وتنصّ لوائح المنافسة، على أنه بعد ستّ جولات يتأهّل الرّائد لِثمن نهائي الدوري الأوروبي، ويُمكن للوصيف أن يلحق به إذا اجتاز عقبة منافس آخر في مقابلتَين فاصلتَين. ويتحوّل ثالث الترتيب إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من السّباق.

واستنادا إلى هذا الترتيب، تأهّل فريق ران – على الأقلّ – لِخوض المقابلتَين الفاصلتَين.