بِالفيديو: غويري يُقرئ محاربي الصّحراء السّلامَ

تألّق الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري أمين غويري سهرة الأحد، بِزيّ نادي ران الفرنسي.

وسجلّ المهاجم غويري الهدف الوحيد لِفريقه ران، في مرمى الزّائر نادي باريس سان جيرمان الذي أمضى ثلاثية.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

وبلغ غويري شباك “البي آس جي” في الدقيقة الـ 56 (الفيديو)، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 76، تاركا فريقه ران مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-3).

ورفع غويري غلّته إلى هدفَين بِألوان فريق ران، في بطولة فرنسا للموسم الحالي.

ويجمع فريق ران 11 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي باريس سان جيرمان الرّتبة الـ 3 بِرصيد 15 نقطة.

وبعد هذه المباراة، سيبدأ أمين غويري فصلا جديدا في مشواره الرّياضي. لمّا يعود إلى الجزائر ويلتحق بِالمنتخب الوطني، تأهّبا لِخوض مقابلتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر.