بِالفيديو: غير مسبوق عربيا وإفريقيا.. إنجاز عالمي للجمباز الجزائري

أحرزت الرّياضية الجزائرية كيليا نمّور، السبت، فضّية بطولة العالم في الجمباز. نسخة مدينة أنتويرب البلجيكية.

وجمعت كيليا نمور 15.033 نقطة، في اختصاص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات. فتموقعت ثانية في الترتيب العام، ونالت الميدالية الفضّية (الفيديو).

ولم يسبق للجمباز العربي والإفريقي أن بلغ هذه الدرجة العالمية الرّاقية، التي وصلت إليها الجزائرية كيليا نمّور.

وقبل هذه المأثرة، كانت كيليا نمّور (16 سنة) قد افتكّت مُؤخّرا تأشيرة خوض الأولمبياد، المُقرّر تنظيمه بِالعاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.