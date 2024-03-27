بِالفيديو: فتح تحقيق بِخصوص هذه المباراة في البطولة الوطنية

فتحت لجنة الانضباط، الأربعاء، تحقيقا في مباراة اتحاد سوف وضيفه فريق مولودية البيّض.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية، بعد ظهيرة السبت الماضي. وانتهت بِفوز الفريق الزّائر مولودية البيّض بِنتيجة (4-5).

ووجّهت لجنة الانضباط استدعاءً إلى 5 لاعبين من كلّ فريق، وأيضا الأمين العام للاتحاد والمولودية. للمثول أمام مكتبها في الفاتح من أفريل المقبل.

وتحوم الشكوك حول ترتيب نتيجة المباراة، خاصّة وأن اتحاد سوف يتّجه نحو العودة إلى القسم الثاني، حيث يتذيّل لائحة الترتيب في المركز الـ 16، مُتخلّفا بِفارق 13 نقطة عن صاحب الرّتبة الـ 14 نجم بن عكنون، قبل 9 جولات عن إسدال السّتار. عِلما أن النّزول يشمل فريقَي المركزَين الأخيرَين.

ومِمّا قوّى الشكوك، هو إظهار صور التّلفزيون عدم تصدّي أحد لاعبي اتحاد سوف لِهُجوم من مولودية البيّض، وإدارة الظّهر للمُنافس بدلا من تشتيت خطورته، وكأنّه يفسح له المجال لِهزّ الشّباك (الفيديو)!