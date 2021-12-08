بِالفيديو: فريق “ماندي” لن يلعب بِسبب الثلوج

تأجّلت مباراة فريق أطلنطا الإيطالي وضيفه نادي فياريال الإسباني إلى تاريخ لاحق، بِسبب تهاطل الثلوج. بعدما كان مُقرّرا تنظيمها سهرة الأربعاء.

وذكرت إدارة نادي فياريال الإسباني في بيان لها، أن المباراة ستُجرى هذا الخميس في توقيت يُضبط لاحقا.

وتندرج هذه المباراة في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وغطّت الثلوجُ الملعبَ التابع لِنادي أطلنطا الذي يقع في مدينة بيرغامو بِالشمال الإيطالي، وهو ما أعاق تنظيم مواجهة فياريال.

وحضر المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي مع زملائه من فريق فياريال الإسباني إلى إيطاليا، لِخوض مواجهة أطلنطا التي تأجّلت.

وتُعتبر هذه المواجهة مصيرية للفريقَين، اللّذين يتصارعان من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي، في فوج يضمّ أيضا مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يُواجه عند كتابة هذه الأسطر الزّائر نادي يانغ بويز السويسري.

وقبل هذه الجولة الأخيرة، يتصدّر مانشستر يونايتد الجدول بِرصيد 10 نقاط، ويشغل فياريال المركز الثاني بِمجموع 7 نقاط، ويتموقع فريق أطلنطا ثالثا بِرصيد 6 نقاط، ويتذيّل يانغ بويز اللائحة بِمجموع 4 نقاط.

ويتأهّل الرّائد والوصيف للدور ثمن النهائي، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، ويخرج مُتذيّل الترتيب من السباق.