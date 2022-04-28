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رياضة
مسؤول مصري سابق بـ "الكاف" يكشف

بِالفيديو: فساد الغامبي غاساما والمغربي لقجع و مساعٍ خفية لِتحطيم الجزائر

علي بهلولي
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بِالفيديو: فساد الغامبي غاساما والمغربي لقجع و مساعٍ خفية لِتحطيم الجزائر
الأرشيف
الرّاحل المصري عمرو فهمي

يُثبت مسؤول كبير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فساد الحكم الغامبي بكاري غاساما، ورئيس اتحاد اللعبة المغربي فوزي لقجع. والعمل الخفيّ لِزملائه في “الكاف” من أجل تحطيم الجزائر.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمصري عمرو فهمي، الذي كان يحوز منصب الأمين العام لـ “الكاف”، منذ عام 2017، وإلى غاية وفاته سنة 2020.

ويتحدّث الفقيد عمرو فهمي في شريط فيديو مُتداول هذه الأيّام، عن لجوء الحكم الغامبي بكاري غاساما إلى الألعاب القذرة، مُتواطئا مع رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع.

وضرب عمرو فهمي مثلا بِتعيين “الكاف” للحكم غاساما، في نصف نهائي “كان” 2019، من أجل إعاقة الجزائر عن المرور إلى النهائي، قبل أن يُفكّك رياض محرز هذا الكمين (هدفه الخرافي ضد نيجيريا).

كما تحدّث عمرو فهمي عن توظيف لقجع للحكم غاساما، من أجل مصلحة منتخبات وأندية المغرب، واستدلّ بِعدّة مقابلات رسمية كبيرة.

وكان عمرو فهمي قد حارب بِشجاعة سطو النظام الملكي المغربي على “الكاف”، وتوظيف رئيس الهيئة الملغاشي أحمد أحمد (ما بين 2017 و2021) لِمصلحة منتخبات “المرّوك”. والأكثر من ذلك تحطيم فرق أخرى مثل الجزائر ومصر.

كما ضغط نظام محمد السادس على أحمد أحمد، من أجل تجريد مصر من حقّ استضافة مقرّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونقله من القاهرة إلى الرباط، لكن دون طائل. عِلما أن مصر رابع أربع دول رفقة السودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، اتّفقت على تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عام 1957. وأيضا على إطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا في السنة ذاتها.

وأقدم رئيس “الكاف” أحمد أحمد سنة 2019 على إيقاف المصري عمرو فهمي، من منصب الأمين العام للإتحاد. واستبدله بإطار آخر من المغرب! في تصرّف يزكم فسادُه الأنوفَ.

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التعليقات
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  • علال

    حسبنا الله ونعم الوكيل حتى عبيد بني صهيون وجياع افريقيا لم تعد لنا كلمة امامهم.

    -139

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