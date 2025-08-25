بِالفيديو: فغولي يعود بِهدف خرافي بعد غياب دام أكثر من سنة

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان فغولي، الإثنين، أوّل مباراة له بعد غياب دام سنة وقرابة أربعة أشهر.

ويُشير تاريخ الـ 4 من ماي 2024 إلى موعد آخر مباراة أجراها الجناح فغولي، وكانت بِزي نادي كاراغومروك ضد المضيف نادي قيصري سبور، لِحساب منافسة البطولة التركية.

وبعدها بقي فغولي (35 سنة) لِمدة سنة كامل بلا نادٍ، قبل أن ينضمّ في مطلع أوت الماضي إلى فريق أمانة بغداد العراقي.

وأجرى فغولي، الإثنين، أوّل مباراة بِألوان فريقه الجديد أمانة بغداد العراقي، وحملت طابعا ودّيا ضد نادي السالمية الكويتي، وأُقيمت فعّالياتها بِتركيا.

وارتدى فغولي القميص رقم “6”، وحمل شارة القائد. والأكثر من ذلك سجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة، وبِطريقة خرافية (الفيديو).