-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: فغولي يعود بِهدف خرافي بعد غياب دام أكثر من سنة

علي بهلولي
  • 515
  • 0
بِالفيديو: فغولي يعود بِهدف خرافي بعد غياب دام أكثر من سنة
ح.م
فغولي يحتفل بِهدف الاستعراضي.

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان فغولي، الإثنين، أوّل مباراة له بعد غياب دام سنة وقرابة أربعة أشهر.

ويُشير تاريخ الـ 4 من ماي 2024 إلى موعد آخر مباراة أجراها الجناح فغولي، وكانت بِزي نادي كاراغومروك ضد المضيف نادي قيصري سبور، لِحساب منافسة البطولة التركية.

وبعدها بقي فغولي (35 سنة) لِمدة سنة كامل بلا نادٍ، قبل أن ينضمّ في مطلع أوت الماضي إلى فريق أمانة بغداد العراقي.

وأجرى فغولي، الإثنين، أوّل مباراة بِألوان فريقه الجديد أمانة بغداد العراقي، وحملت طابعا ودّيا ضد نادي السالمية الكويتي، وأُقيمت فعّالياتها بِتركيا.

وارتدى فغولي القميص رقم “6”، وحمل شارة القائد. والأكثر من ذلك سجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة، وبِطريقة خرافية (الفيديو).

مقالات ذات صلة
ضبط موعد الكشف عن قائمة لاعبي بيتكوفيتش

ضبط موعد الكشف عن قائمة لاعبي بيتكوفيتش

لوكا مودريتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

لوكا مودريتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

بطولة “الشان”.. ثلاثي جزائري ضمن طاقم تحكيم مباراة أوغندا والسنغال

بطولة “الشان”.. ثلاثي جزائري ضمن طاقم تحكيم مباراة أوغندا والسنغال

مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

مارسيليا في مفاوضات لضم لاعب وسط ريال مدريد

هل يُكرّر بلومي وزرقان ما أنجزه الوالدان؟

هل يُكرّر بلومي وزرقان ما أنجزه الوالدان؟

تعيين حكم إيفواري لإدارة مباراة الجزائر والسودان

تعيين حكم إيفواري لإدارة مباراة الجزائر والسودان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد