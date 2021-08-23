بِالفيديو: فغولي يُدشّن عدّاد التهديف

فغولي يحتفل مع زميلَيه بِالهدف الذي سجّله (صورة نادي قلعة السرايا)

دشّن اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي سهرة الإثنين، عدّاد التهديف مع فريقه قلعة السرايا في البطولة التركية للموسم الجديد.

وفاز فريق قلعة السرايا بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي هاتاي سبور، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة التركية نسخة 2021-2022.

وسجّل الجناح فيغولي هدف التعادل لِفريقه قلعة السرايا، في الدقيقة الـ 30.

وبات فريق قلعة السرايا بعد هذا الانتصار، يجمع 6 نقاط في صدارة ترتيب البطولة التركية، رفقة أربعة أندية أخرى. ويشغل فريق هاتاي سبور المركز الـ 12 بِنقطة واحدة.