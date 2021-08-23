بِالفيديو: فغولي يُدشّن عدّاد التهديف
دشّن اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي سهرة الإثنين، عدّاد التهديف مع فريقه قلعة السرايا في البطولة التركية للموسم الجديد.
وفاز فريق قلعة السرايا بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي هاتاي سبور، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة التركية نسخة 2021-2022.
وسجّل الجناح فيغولي هدف التعادل لِفريقه قلعة السرايا، في الدقيقة الـ 30.
وبات فريق قلعة السرايا بعد هذا الانتصار، يجمع 6 نقاط في صدارة ترتيب البطولة التركية، رفقة أربعة أندية أخرى. ويشغل فريق هاتاي سبور المركز الـ 12 بِنقطة واحدة.
Le but de l’international algérien de Galatasaray Sofiane Feghouli 🇩🇿 pic.twitter.com/vhWs5s33qe
— Karim Yazid Djebri (@karimMedMaghreb) August 23, 2021