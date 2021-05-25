بِالفيديو: فلسطينيون يُشيدون بِالدور الجزائري ويحملون أقمصة محرز

أشاد لاعبون فلسطينيون بِالعمل الإنساني الذي قام به النجم الجزائري رياض محرز، بعد مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف إيفرتون الإنجليزيَين.

وحمل هؤلاء اللاعبون الفلسطينيون أقمصة المنتخب الوطني الجزائري، الخاصة بِالقائد والجناح محرز.

وثمّن اللاعبون الفلسطينيون الوقفة التضامنية لِلاعب محرز، وتقدّموا أيضا بِتشكّراتهم للجزائر التي لا تتردّد في نصرة القضايا الإنسانية العادلة. كما تُظهره صور قناة “الشروق نيوز” في الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه.