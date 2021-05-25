-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: فلسطينيون يُشيدون بِالدور الجزائري ويحملون أقمصة محرز

الشروق الرياضي
  • 362
  • 0
بِالفيديو: فلسطينيون يُشيدون بِالدور الجزائري ويحملون أقمصة محرز

أشاد لاعبون فلسطينيون بِالعمل الإنساني الذي قام به النجم الجزائري رياض محرز، بعد مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف إيفرتون الإنجليزيَين.

وحمل هؤلاء اللاعبون الفلسطينيون أقمصة المنتخب الوطني الجزائري، الخاصة بِالقائد والجناح محرز.

وثمّن اللاعبون الفلسطينيون الوقفة التضامنية لِلاعب محرز، وتقدّموا أيضا بِتشكّراتهم للجزائر التي لا تتردّد في نصرة القضايا الإنسانية العادلة. كما تُظهره صور قناة “الشروق نيوز” في الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه.

مقالات ذات صلة
مدوار يتوعد مسير من وفاق سطيف بالعدالة

مدوار يتوعد مسير من وفاق سطيف بالعدالة

إدارة ليستر “تزايد” لتسريح غزال وتبرز جشعها مرة أخرى

إدارة ليستر “تزايد” لتسريح غزال وتبرز جشعها مرة أخرى

محرز يحتل الرتبة 24 في الهدافين والرتبة 22 في التمريرات

محرز يحتل الرتبة 24 في الهدافين والرتبة 22 في التمريرات

إدارة نادي بشكتاش: مُتفائلون بِشراء عقد غزال

إدارة نادي بشكتاش: مُتفائلون بِشراء عقد غزال

السماح بحضور جزئي للجمهور في السوبر الإفريقي

السماح بحضور جزئي للجمهور في السوبر الإفريقي

براف رئيسا لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية للعهدة الثانية على التوالي

براف رئيسا لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية للعهدة الثانية على التوالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد