بِالفيديو: فوزان لِبلوزداد وسطيف وهدف بِطريقة مُثيرة

ارتقى فريقا شباب بلوزداد ووفاق سطيف مساء الثلاثاء، إلى أعلى جدول ترتيب البطولة الوطنية لِكرة القدم.

وفاز شباب بلوزداد بِهدف لِصفر على الجار نادي البارادو، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء، في مباراة أدارها حكم الساحة حمزة بوسليماني.

وتغلّب وفاق سطيف بِحصّة (2-1) على الزّائر اتحاد العاصمة، بِميدان “8 ماي 1945″، في مواجهة أدارها حكم الساحة أكرم مشايرية.

وتندرج هاتان المقابلتان المتأخّرتان، ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة الوطنية.

وسجّل هدف شباب بلوزداد المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ 41، مُضاعفا غلّته إلى هدفَين.

وأمضى هدفَي وفاق سطيف كلّ من المهاجم أيمن الحمري في الدقيقة الـ 16 (من ركلة جزاء)، والمدافع طارق عقون في الدقيقة الـ 49، وبات كلّ واحد منهما يحوز رصيد هدفَين. بينما وقّع هدف اتحاد العاصمة اللاعب أمير يحي متوسّط ميدان الوفاق، وذلك ضدّ مرماه وبِطريقة مُثيرة في الدقيقة الـ 28 (الفيديو).

وتجمّد نادي البارادو في المركز الـ 2 بِرصيد 10 نقاط، ويتموقع شباب بلوزداد في الرّتبة الـ 4 بِمجموع 9 نقاط، وهو الرّصيد ذاته لِوفاق سطيف في المركز الـ 5. وهنا يتفوّق الشباب استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+3/ 0). ويملك اتحاد العاصمة 6 نقاط في الرّتبة الـ 12.

وهكذا لعبت كل أندية بطولة القسم الوطني الأوّل خمس مقابلات.