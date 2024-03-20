بِالفيديو: فوز أواسط الجزائر على مصر

فاز المنتخب الوطني الجزائري أواسط لِكرة القدم سهرة الأربعاء، بِهدفَين لِهدف على منافسه المصري.

واحتضن ملعب “سالم مبروكي” بِالرويبة أطوار هذه المباراة، ضمن إطار دورة دولية ودّية لِفئة أقلّ من 20 سنة، يحضرها أيضا منتخبا تونس وموريتانيا.

وسجّل هدفَي أواسط “الخضر” كلّ من: اللاعب الهاشمي بن سليمان في الدقيقة الـ 48 (الفيديو)، وهو متوسّط ميدان ينشط في نادي صفاء الخميس (ولاية عين الدفلى). ومحمد بن لبنة في الوقت بدل الضّائع (90+1)، وهو مهاجم يرتدي زيّ نادي شباب بلوزداد (الفيديو).

وتلقّت شباك الحارس الجزائري مختار أنس (شباب بلوزداد أيضا) هدفا مصريا في الدقيقة الـ 75 (الفيديو).

وحضر رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي أطوار هذه المباراة في المنصّة الشرفية، كما توجّه إلى غرف حفظ الملابس بعد نهاية اللّقاء، لِتهنئة اللاعيين على الأداء المُقدّم والفوز المُسجّل.

ويحتضن الملعب المُشار إليه أعلاه سهرة هذا الخميس، مباراة المنتخبَين التونسي والموريتاني للأواسط.

وفي الجولة الثانية سهرة السبت المقبل، يلعب رجال النّاخب الوطني ياسين مانع مع نظرائهم التونسيين، بِميدان “عمر حمادي” بِبولوغين. ويُواجه أواسط مصر منافسيهم من موريتانيا، بِملعب الرويبة.