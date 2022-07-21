بِالفيديو: فوز أواسط “الخضر”

الجزائري بن حمد ياسين يحتفل رفقة زملائه بِهدفه الثاني في مرمى لبنان.

باشر المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أواسط عصر الخميس، مشواره في بطولة العرب لِأقلّ من 20 سنة، بِانتصار.

وفاز أواسط “الخضر” بِنتيجة (2-1) على نظرائهم من لبنان، في مباراة لُعبت بِمدينة أبها السعودية.

وأدار المباراة حكم ساحة من الإمارات، ومساعدَين له من الإمارات أيضا وجيبوتي.

وسجّل ثنائية الجزائر كلّ من: مسيل أجاعودي متوسط ميدان نادي لاتسيو الإيطالي (أقلّ من 19 سنة)، في الدقيقة الـ 23. وياسين بن حمد مدافع فريق أنتويرب البلجيكي، في الدقيقة الـ 39، وبِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا.

وتُظهر الصورة الثانية المُدرجة أدناه ماسيل أجاعودي، في صف الوقفين، الثاني من اليمين (رقم “8”). ويبرز ياسين بن حمد في وسط الصف الأمامي (رقم “3”).

واهتزّت شباك حامي العرين أسامة ملالة حارس مرمى المنتخب الوطني أواسط، بِهدف لبناني في الدقيقة الـ 83.

وعند نهاية المباراة، منح الاتحاد العربي لِكرة القدم للجزائري مسيل أجاعودي، جائزة أحسن لاعب في اللقاء، وقيمتها المالية ألفَي ريال سعودي (نحو 7.7 ملايين سنتيم).

ويلعب تلاميذ الناخب الوطني محمد لاسات المباراة الثانية والأخيرة في دور المجموعات، أمام نظرائهم من ليبيا الأربعاء المقبل.

وتُجرى البطولة العربية أواسط بِصيغة: ستّة أفواج بِثلاثة منتخبات مناصفة.

ويتأهّل رائد كلّ فوج للدور ربع النهائي، فضلا عن منتخبَين يحوزان أحسن رتبة ثانية من أصل ستّة فرق.