بِالفيديو: فوز إناث “الخضر” على الكاميرون وهدف على طريقة محرز

أحرز المنتخب الوطني النسوي لِكرة القدم مساء الخميس، فوزا على منافسه وضيفه الكاميروني.

وتغلّبت إناث “الخضر” بِنتيجة (2-1) على نظيرتهن من الكاميرون، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران، لِحساب ذهاب الدور الثاني والأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026 لِهذه الفئة.

وسجّلت هدفَي المنتخب الوطني إناث كلّ من: صانعة الألعاب غوثية كرشوني في الدقيقة الـ 23 (الفيديو)، والمهاجمة مارين دافور في الدقيقة الـ 35.

وأمضت مارين دافور – لاعبة بريستول سيتي الإنجليزي إناث – هدفها على طريقة رياض محرز ضد نيجيريا في “كان” 2019 (الفيديو).

وتُجري لاعبات الناخب الوطني فريد بن ستيتي لقاء العودة بِمدينة دوالا الكاميرونية، الثلاثاء المقبل.