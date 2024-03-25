بِالفيديو: فوز بوليفيا على أندورا بِعنابة

لقطة من مباراة مُنتخبَي بوليفيا وأندورا (بِالزيّ الأحمر).

فاز منتخب بوليفيا لِكرة القدم بِهدف لِصفر على نظيره فريق أندورا، سهرة الإثنين.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، في إطار الدورة الدولية لـ “الفيفا”. وأدارها حكم السّاحة الجزائري حسام بن يحي.

وسجّل هدف منتخب بوليفيا متوسّط الميدان راميرو فاكا في الدقيقة الـ 13 (الفيديو).

ويستعدّ منتخب بوليفيا لِمنافسة كأس أمريكا الجنوبية، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية ما بين جوان وجويلية المقبلَين. وبِالمُقابل، تنتظر فريق أندورا مسابقة دوري الأمم الأوروبية، انطلاقا من سبتمبر القادم.

ويُسدل سهرة هذا الثلاثاء ستار دورة “الفيفا” بِالجزائر، وذلك بِتنظيم مباراة المنتخب الوطني وفريق جنوب إفريقيا، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.