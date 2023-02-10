بِالفيديو: فوز ثمين لِبلوزداد في مصر

فاز فريق شباب بلوزداد مساء الجمعة بِهدف لِصفر، خارج القواعد على نادي الزمالك المصري.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم من السنيغال.

وأمضى هدف شباب بلوزداد المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 56.

ووظّف التقني نبيل الكوكي مدرب فريق “أبناء العقيبة” 7 لاعبين أساسيين في مباراة الزمالك، كانوا قد شاركوا في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. وهم: الحارس ألكسيس قندوز، والمدافعون مختار بلخيثر وشعيب كداد ويوسف العوافي، ومتوسّطا الميدان حسام الدين مريزيق وزكريا دراوي، والمهاجم محمد إسلام بكير.

وفي لقاء آخر عن الفوج الرّابع ذاته، يتبارى الترجي التونسي مع الزّائر المريخ السوداني مساء هذا السبت.

وفي الجولة الثانية مساء الـ 18 من فيفري الحالي، يستضيف شباب بلوزداد المُنافس الترجي التونسي، بِميدان “5 جويلية 1962”. ويلعب الزمالك المصري بعيدا عن الديار مع المريخ السوداني، لكن المباراة تُجرى بِليبيا، لِأن ميادين السودان غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.