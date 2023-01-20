بِالفيديو: فوز سعودي بِلمسات سوداني وشافعي

أهدى اللاعبان الجزائريان العربي هلال سوداني وفاروق شافعي إلى فريقهما ضمك السعودي مساء الجمعة، فوزا ثمينا.

وانتصر فريق ضمك بِنتيجة (3-1) على الزّائر نادي الفتح، في إطار الجولة الـ 14 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل المهاجم سوداني الهدف الأوّل لِمصلحة فريقه ضمك، في الدقيقة الـ 72. بينما وزّع المدافع والقائد شافعي تمريرة حاسمة جاء على إثرها الهدف الثالث في الوقت بدل الضّائع (90+12). عِلما أن الضيوف كانوا مُتقدّمين بِهدف في مرمى الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة، منذ الدقيقة العاشرة.

ورفع العربي هلال سوداني غلّته إلى 4 أهداف بِألوان نادي ضمك، في البطولة السعودية للموسم الجاري.

وفي الطرف المقابل، خاض متوسّط الميدان والدولي الجزائري سفيان بن دبكة كامل أطوار المواجهة، بِزيّ فريقه الفتح.

وبات فريق ضمك بعد هذا الانتصار، يجمع 21 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي الفتح الرّتبة الـ 8 بِرصيد 18 نقطة.