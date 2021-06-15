بِالفيديو: فوز مُنافس “الخضر”

فاز منتخب جيبوتي مساء الثلاثاء بِهدف لِصفر، في مباراة ودّية على ضيفه وجاره فريق الصومال.

ومعلوم أن جيبوتي تُنافس المنتخب الوطني الجزائري في الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

وتلعب جيبوتي أيضا مع المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين، في دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين. لكن قبل ذلك، تُواجه جيبوتي منتخب لبنان في الدور التصفوي، المُعفى منه أشبال مجيد بوقرة.

ويُشكّل اللاعبون المحليون العمود الفقري لِمنتخب جيبوتي لكرة القدم.