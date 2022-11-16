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رياضة

بِالفيديو: فوز مُنافس “الخضر”

علي بهلولي
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بِالفيديو: فوز مُنافس “الخضر”
مباراة السويد (بِاللّونَين الأزرق والأصفر) والمكسيك قبيل انطلاقها (صورة اتحاد الكرة السويدي).

فاز منتخب السويد لِكرة القدم سهرة الأربعاء، بِنتيجة هدفَين لِهدف على نظيره المكسيكي.

ولُعبت المباراة التحضيرية بين السويد والمكسيك بِمدينة جيرونا الإسبانية، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الأخير.

وسجّل ثنائية منتخب السويد كلّ من متوسّطَي الميدان: ماركوس روهدن في الدقيقة الـ 54، وماتياس سفانبيرغ في الدقيقة الـ 84. وأمضى توقيع فريق المكسيك المهاجم إرنيستو فيغا في الدقيقة الـ 60 (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وبات رجال الناخب الوطني السويدي يانه أندرسون وقد حصدوا أوّل فوز، بعد خمس مقابلات مُتتالية بِرسم منافسة دوري الأمم الأوروبية انتهت بِلا انتصار: أربع هزائم وتعادل.

وإذا كان منتخب السويد يتمرّن تحضيرا لِمنافسة دوري الأمم الأوروبية في أواخر مارس 2023، فإن فريق المكسيك تنتظره مسابقة كأس العالم التي تنطلق بِقطر في الـ 20 من نوفمبر الحالي، حيث يلعب في فوج يضمّ الأرجنتين وبولونيا والسعودية.

ويعود منتخب السويد إلى بلده وبِالضّبط إلى مدينة مالمو، لِيُواجه الفريق الوطني الجزائري ودّيا سهرة السبت المُقبل.

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