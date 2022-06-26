بِالفيديو: فوز وهدف خرافي للجزائر أمام إسبانيا

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة في كرة القدم مساء الأحد، مشواره في ألعاب البحر الموسّط، بِطريقة مُوفّقة.

وفاز أصاغر “الخضر” بِنتيجة (1-0) على نظرائهم من إسبانيا، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة كرة القدم، في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

واحتضن الملعب الجديد لِمدينة سيق “عبد الكريم كروم” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم ساحة من اليونان.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للمنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة، المدافع مهدي بوش هيرانتز في الدقيقة الـ 26.

وأمضى اللاعب الجزائري مهدي بوش هيرانتز هدفه بِطريقة استعراضية، حيث سدّد كرة قوية من بعد حوالي 20 مترا، وهزّ بها الشباك الإسبانية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وينشط اللاعب الجزائري المُغترب مهدي بوش هيرانتز (18 سنة) في الفريق الرّديف، لِنادي أجاكسيو الفرنسي.

وحضر الناخب الوطني جمال بلماضي وقائع هذه المباراة، فضلا عن جمهور غفير جاء لِتشجيع أصاغر “محاربي الصّحراء”، وأيضا لِتدشين الملعب الجديد بِولاية معسكر.

وعن الفوج الأوّل ذاته، تتبارى فرنسا مع المغرب سهرة الأحد.

وفي الجولة الثانية مساء الثلاثاء المقبل، يُواجه لاعبو الناخب الوطني مراد سلاطني نظراءهم من المغرب. وتتبارى إسبانيا مع فرنسا.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة الأولى والثانية للدور نصف النهائي.