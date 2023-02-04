بِالفيديو: فوضى وشغب في مونديال الأندية بِالمغرب
طبعت أعمال شغب وعنف مساء السبت مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومُنافسه الهلال السعودي.
وتدافع جمهور غفير للوداد أمام بوّابة ملعب العاصمة الرباط، وحاولوا الدخول إلى المدرّجات عنوة، قبل أن تتدخّل قوات نظام الأمن المغربي لِقمعهم. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.
#موندياليتو_تبهديلتو_مروكيتو pic.twitter.com/C2k0ZmLlWq
— Muhis (@Muhis_Fi) February 4, 2023
فوضى عارمة اليوم قبل مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي في تبهديلتو الأندية بالمغرب ،والجماهير تتسلق السياج للدخول ؟!
للاسف هؤلاء من كانو يبحثون عن أخطاء في الشان حتى يشوهون صورة الجزائر فلمعاش #المراركة_ماشفتوش#تبهديلبتو #المغرب_اضحوكة_العالم #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/JEro1RTqUC
— Oussama (@fihakhirphoto) February 4, 2023