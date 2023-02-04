بِالفيديو: فوضى وشغب في مونديال الأندية بِالمغرب

طبعت أعمال شغب وعنف مساء السبت مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومُنافسه الهلال السعودي.

وتدافع جمهور غفير للوداد أمام بوّابة ملعب العاصمة الرباط، وحاولوا الدخول إلى المدرّجات عنوة، قبل أن تتدخّل قوات نظام الأمن المغربي لِقمعهم. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.