بِالفيديو: “في الكاميرون تدفع رشوة للانضمام إلى المنتخب الوطني”

في تصريحات مُثيرة لِوالدة بريل إيمبولو

وجّهت والدة اللاعب الدولي السويسري بريل إيمبولو تهما خطيرة وانتقادات لاذعة، إلى مسؤولي الكرة الكاميرونية بينهم صامويل إيتو رئيس الاتحاد المحلّي للعبة.

وتألّق المهاجم بريل إيمبولو (25 سنة) منتصف نهار الخميس، وسجّل هدف الفوز (1-0) لِمنتخبه الوطني السويسري ضد فريق الكاميرون، في مباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر. رغم أن هذا اللاعب وُلد بِالكاميرون (موطنه الأصلي).

وقالت والدة بريل إيمبولو في شريط فيديو مُتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ابنها تكوّن في مدارس الكرة السويسرية، لذلك يحقّ له تمثيل ألوان هذا البلد الأوروبي.

وأضافت أن الانضمام إلى منتخب الكاميرون يتطلّب من اللاعب دفع رشوة إلى مسؤولي اتحاد الكرة المحلّي.

وتابعت والدة مهاجم نادي موناكو الفرنسي تقول إن الوسط الكروي الكاميروني مُتعفّن، وأهله يميلون إلى الممارسات غير النّزيهة.

واختتمت داعية مسؤولي الكرة الكاميرونية إلى ترك نجلها بريل إيمبولو وشأنه.

وأبصر بريل إيمبولو النور عام 1997 بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وفي سنّ مُبكّرة، انفصل والده عن أمّه، فسافرت إلى فرنسا وهناك تزوّجت بِسويسري، قبل أن تنتقل إلى هذا البلد وتستقرّ هناك مع ابنها.

وخاض بريل إيمبولو 60 مباراة دولية مع منتخب سويسرا منذ 2015، وسجّل 12 هدفا.

وعلى مستوى الأندية، لعب بريل إيمبولو في بطولة سويسرا، ثم في ألمانيا مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ. وفي جويلية الماضي انتقل إلى فريق موناكو الفرنسي لِمدّة 4 مواسم.