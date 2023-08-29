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رياضة

بِالفيديو: قائد نيوكاسل في شجار عنيف وسط الشارع

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: قائد نيوكاسل في شجار عنيف وسط الشارع
ح.م
جمال لاسيليس

ظهر قائد فريق نيوكاسل الإنجليزي جمال لاسيليس في شريط فيديو متداول، وهو يتشاجر بِعنف وشط الشارع.

ويعود تاريخ الحادثة إلى ليلة الـ 19 من أوت الحالي، بعد أن حضر متوسّط الميدان لاسيليس مباراة فريقه نيوكاسل والمُضيّف نادي مانشستر سيتي، لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية.

ووفقا لِصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وفي تقرير لها نشرته، الثلاثاء، فإن جمال لاسيليس الذي تابع المباراة من دكّة البدلاء، خرج بعد انتهائها رفقة شقيقه وصديق لهما إلى ملهى ليليٍّ. وهناك اعتدى مجهول على شقيق اللاعب الإنجليزي، قبل أن تتطوّر الأمور إلى عنف وسط الشارع، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

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